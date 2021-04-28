По миллиону тенге получат ветераны ВОВ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с правилами оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Нур-Султана, утвержденными решением маслихата столицы от 12 декабря 2017 года № 221/25-VI, к празднику 9 Мая запланированы единовременные выплаты. Ветеранам Великой Отечественной войны будет оказана финансовая помощь в размере 1 млн тенге, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В Нур-Султане в настоящее время проживают 25 ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, ветеранам боевых действий на территории других государств, то есть военнослужащим, участвовавшим в защите границ Содружества Независимых Государств на участке Таджикистан-Афганистан, военнослужащим Республики Казахстан, принимавшим участие в качестве миротворцев в международной миротворческой операции в Ираке, участвовавшим в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе, а также представителям начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, производится выплата в размере 20 МРП (58 340 тенге).

А также приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, а именно к военнослужащим, служившим во время ВОВ, лицам, участвовавшим в боевых действиях против фашистской Германии, гражданам, работавшим во время блокады в г. Ленинград, несовершеннолетним заключенным в концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания, несовершеннолетним заключенным в результате других радиационных катастроф и аварий на объектах военного назначения, лицам, ставшим инвалидами вследствие ядерных испытаний, и таким гражданам, как дети, инвалидность которых генетически связана с радиационным облучением одного из родителей, производится выплата в размере 35 МРП (102 095 тенге) (415 человек).

Кроме того, ветеранам труда, другим лицам, на которых распространяется действие Закона РК «О ветеранах» - Герои Социалистического Труда, кавалеры орденов Славы трех степеней, Трудовой Славы трех степеней, лица, удостоенные звания «Қазақстанның Еңбек Ері», труженики тыла, семьи погибших военнослужащих, супруга (супруг) умершего инвалида ВОВ производятся выплаты в размере 11 МРП (32 087 тенге) (2695 человек).

Всего 3 843 жителям столицы планируется выплатить 195 159 583 тенге.



