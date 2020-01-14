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    По миллиону тенге получат к 75-летию Победы карагандинские ветераны

    14 Января 2020, 22:06

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде начали подготовку к празднованию 75-летия Победы. В городском акимате озвучили размер материальной помощи, которую получат ветераны к юбилею, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году исполняется 75 лет Победы. Подготовлен проект городского плана мероприятий. 9 мая по традиции на мемориале боевой славы «Вечный огонь» пройдёт митинг-реквием. В Парке Победы будет организована праздничная программа. Участники ВОВ получат единовременную выплату в размере 1 миллиона тенге», - сообщил руководитель отдела внутренней политики Караганды Дархан Жиенбаев на аппаратном совещании.

    Кроме того, для заботы о ветеранах продолжается акция «Ардағым Ардагерім». Волонтёры из числа молодёжи приходят домой к пожилым людям, чтобы сделать генеральную уборку или ремонт, помочь в решении бытовых вопросов.

    В феврале отметят 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. По словам руководителя отдела, воинам-интернационалистам выплатят материальную помощь по 100 тыс. тенге.

    В Караганде сегодня проживает 38 участников и инвалидов ВОВ, 698 жителей города являются ветеранами боевых действий в Афганистане.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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