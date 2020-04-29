По миллиону тенге ко Дню Победы получили ветераны ВОВ в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Каждый ныне живущий в Павлодарской области ветеран Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы получил по миллиону тенге. Всего на выплаты фронтовикам и еще 11 категориям граждан к 9 Мая в регионе выделили более 300 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Среди них и Григорий Федорович Иванченко, воевавший в гвардейской воздушно-десантной бригаде под Москвой в 1943 году.

«Мой отец Григорий Федорович Иванченко родился 10 февраля 1924 года, - рассказывает сын фронтовика Владимир Иванченко. - Отца призвали из села Успенка в 1942 году. Он служил в городе Кушке, затем в 1943 году попал в восьмую Гвардейскую воздушно-десантную бригаду, воевал под Москвой. В 1944 году на Втором Дальневосточном фронте воевал с Японией. Имеет орден Великой Отечественной войны 2-й степени, медаль «За Победу над Японией». Демобилизовался в 1950 году. В мирное время работал в павлодарском аэропорту старшим инженером. Стаж работы - 57 лет. Воспитал сына и дочь, сейчас у него четверо внуков. Мы благодарны государству за то, что не забывают подвиги наших героических отцов и дедов».

На данный момент в Прииртышье осталось 55 фронтовиков. Самый возрастной из ныне живущих в регионе участников войны - 95-летний Михаил Илларионович Ковтун, который живет в Щербактинском районе.

Самому младшему ветерану ВОВ Михаилу Михайловичу Мильванову на днях исполнился 91 год. Михаил Мильванов с первых дней войны вступил в партизанский отряд «За Родину» второй Сталинской бригады. Был прикреплен к пулеметчику. Вместе с партизанским отрядом ходил в разведку, был связным, выполнял много других операций. После освобождения Украины отряд расформировали. После демобилизации в 1947 году Михаил Михайлович поступил во Львовское железнодорожное училище № 1, где получил специальность помощника паровозного машиниста. В 1954 году по распоряжению министерства путей сообщения его направили на Карагандинскую железную дорогу, оттуда - в локомотивное депо Павлодара, где он проработал 47 лет. В 1984 году вышел на заслуженный отдых. В канун 75-летия Дня Победы Михаил Мильванов принимает поздравления с днем рождения.

Напомним, что, кроме ветеранов и инвалидов ВОВ, на гарантированные выплаты имеют право еще 11 категорий граждан.

Шесть павлодарцев, которые работали в период блокады в Ленинграде и награждены медалями, а также знаком «Житель блокадного Ленинграда», получат по 60 тысяч тенге.

24 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей получат по 100 тысяч тенге. Жены умерших инвалидов ВОВ и приравненных к ним инвалидов получат по 30 тысяч тенге, таких в области 262 человека. По 30 тысяч тенге выплатят 214 награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу.

Семьям 46 военнослужащих, погибших при прохождении воинской службы в мирное время, перечислят по 10 МРП (27 780 тенге). 21 семья умерших вследствие лучевой болезни при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС павлодарцев получит по 30 тысяч тенге. 673 военнослужащим Советской Армии, Военно-морского флота, КГБ, которые участвовали в боевых действиях на территории других государств, положено по 50 тысяч каждому.

260 ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС получат по 50 тысяч тенге. 12 военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранений или контузий, перечислят по 100 тысяч тенге.

Самая большая категория - лица, проработавшие не менее шести месяцев с 1941 по 1945 годы. Таких тружеников тыла в регионе насчитывается 6998 человек. К 9 Мая они получат по 30 тысяч тенге.



