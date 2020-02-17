По меньшей мере один человек погиб, 28 ранено в крупном ДТП в Южной Корее

ЧОНДЖУ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере один человек погиб и 28 получили ранения в результате столкновения около 20 автомобилей на скоростной автомагистрали в юго-западном регионе страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап.

По данным полиции и противопожарной службы, авария произошла сегодня в 12:23 в туннеле на шоссе, соединяющем город Сунчхон и уезд Ванджу в провинции Северная Чолла.

Полиция оцепила место происшествия. В настоящее время ведутся спасательные работы. Ожидается, что число жертв может увеличиться, так как загорелась автоцистерна с химикатами, что привело к утечке токсичного газа. Данных о химическом веществе пока нет.

«Черные клубы дыма, покрывшие место происшествия, осложняют ход спасательных работ. Масштаб ущерба может быть оценен только после того, как пожар будет потушен», - сообщили в полиции.