По меньшей мере 49 человек погибли в результате ДТП в Мексике

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 49 человек погибли, еще 58 пострадали в результате ДТП, которое произошло в четверг в штате Чьяпас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По данным радиостанции Noticias MVS, грузовик с прицепом, перевозивший несколько десятков мигрантов, врезался в подпорную стену и перевернулся, некоторые люди выпали из прицепа.

Спасательные службы сообщают, что большинство пассажиров транспортного средства - выходцы Гватемалы.

«Я поручил оказать своевременную помощь и поддержку пострадавшим», - сообщил на своей странице губернатор Чьяпаса. Он также выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП.

Фото: mvsnoticias.com