Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    По меньшей мере 49 человек погибли в результате ДТП в Мексике

    10 Декабря 2021, 07:35

    МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 49 человек погибли, еще 58 пострадали в результате ДТП, которое произошло в четверг в штате Чьяпас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По данным радиостанции Noticias MVS, грузовик с прицепом, перевозивший несколько десятков мигрантов, врезался в подпорную стену и перевернулся, некоторые люди выпали из прицепа.

    Спасательные службы сообщают, что большинство пассажиров транспортного средства - выходцы Гватемалы.

    «Я поручил оказать своевременную помощь и поддержку пострадавшим», - сообщил на своей странице губернатор Чьяпаса. Он также выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП.

    Фото: mvsnoticias.com

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ДТП Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    5 Полиция освободила заложников в банке в Астане