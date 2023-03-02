Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    По коррупционным средствам на спецсчете для строительства школ формируются заявки - Минфин

    2 Марта 2023, 12:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 120 млрд тенге средств, изъятых у коррупционеров, поступило на спецсчет для строительства школ в РК. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На счет поступило около 120 млрд тенге. Мы ожидаем от Министерства просвещения заявок. То есть, мы будем в первую очередь ремонтировать школы, где есть такая необходимость. Это трехсменные школы, где необходимо произвести первоочередной ремонт, где нужно завершить определенные пристройки для расширения», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    По его словам, теперь начнут формировать заявки.

    «В принципе сейчас идет процесс принятия заявок. Как только мы сформируем эти заявки, вынесем на республиканскую бюджетную комиссию, потом эти деньги направим в соответствующие регионы», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Министр уточнил, что этот счет открыт в казначействе Минфина.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Строительство Минфин РК Минпросвещения РК школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда построят завод по производству серной кислоты в Туркестанской области
    Сейсмоусиление проведут в сельской школе Жамбылской области
    О готовности Казахстана построить социальный объект в зоне бедствия в Турции заявил Касым-Жомарт Токаев
    Зарплату директорам школ планируют поднять в Казахстане
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров