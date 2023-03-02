По коррупционным средствам на спецсчете для строительства школ формируются заявки - Минфин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 120 млрд тенге средств, изъятых у коррупционеров, поступило на спецсчет для строительства школ в РК. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На счет поступило около 120 млрд тенге. Мы ожидаем от Министерства просвещения заявок. То есть, мы будем в первую очередь ремонтировать школы, где есть такая необходимость. Это трехсменные школы, где необходимо произвести первоочередной ремонт, где нужно завершить определенные пристройки для расширения», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

По его словам, теперь начнут формировать заявки.

«В принципе сейчас идет процесс принятия заявок. Как только мы сформируем эти заявки, вынесем на республиканскую бюджетную комиссию, потом эти деньги направим в соответствующие регионы», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Министр уточнил, что этот счет открыт в казначействе Минфина.



