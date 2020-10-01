Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    По каждому продукту будет устанавливаться своя индивидуальная ставка по кредиту – Нурлан Абдрахманов

    1 Октября 2020, 16:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что ведут работу над механизмом дифференциации предельных ставок по кредитам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это тоже поручение Главы государства, Агентством совместно с Национальным банком и совместно с Ассоциацией финансистов разрабатывается механизм дифференциации предельных ставок и установления предельных ставок по различным видам заемщиков и по различным видам продуктов. Эта работа в настоящее время ведется. Поэтому я сейчас не могу вам дать конкретные цифры или виды этих займов», - сказал на брифинге заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.

    Он также отметил, что идет анализ рынка. Изучаются банковские продукты, продукты микрофинансовых организаций.

    «По каждому продукту, для каждой категории заемщиков будет устанавливаться своя индивидуальная предельная годовая эффективная ставка по кредиту», - сказал спикер.

    Ранее он сообщил , что о работе над механизмом реабилитации заемщиков.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Банки Алматы Экономика Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    12,4 млрд тенге выделено на льготное кредитование для МСБ Костанайской области
    Активы Jusan Bank вернули в Казахстан
    Азиатский Банк Развития профинансирует строительство Алматинской ТЭЦ-2
    Здание банка горит на крупнейшем рынке Бишкека
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая