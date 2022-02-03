По какой цене реализуют бензин и дизтопливо в регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –О предельных ценах на бензин и дизтопливо в регионах Казахстана рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Республике Казахстан сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов»,- напомнил Болат Акчулаков.

Было отмечено, что с учетом налога на добавленную стоимость предельные цены установлены на следующем уровне:

1) бензин марки Аи-92 – 182 тенге за литр;

2) бензин марки Аи-93 – 182 тенге за литр;

3) бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр;

4) дизельное топливо регионально от 230 до 260 тенге - предельная цена за литр.

По данным ведомства, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях дизельное топливо – 260 тенге за литр.

В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях – 230 тенге за литр.

Было отмечено, что касательно механизма ценообразования на нефтепродукты по истечению 180 дней Министерством совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются меры.