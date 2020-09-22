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    По какой цене Продкорпорация будет закупать пшеницу у казахстанских аграриев

    22 Сентября 2020, 09:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году по многочисленным просьбам сельхозпроизводителей Продкорпорацией был осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции. Об этом заявил министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году по многочисленным просьбам сельхозпроизводителей Продкорпорацией был осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции, для проведения которого из республиканского бюджета выделено 24,5 миллиарда тенге», - сказал Сапархан Омаров.

    Министр добавил, что учитывая трудности сельхозпроизводителей по предоставлению залогового обеспечения, форвардный закуп осуществлен под гарантии социально-предпринимательских корпораций, законтрактован закуп 516 тысяч тонн сельхозпродукции.

    «С учетом сложившейся ситуации на рынке АО «Продовольственная контрактная корпорация» предлагается установить цены закупа пшеницы в коридоре 83-87 тысяч тенге в зависимости от качества, на пшеницу 4 класса - 78 тысяч тенге, ячмень 2 класса - 50 тысяч тенге», - добавил Сапархан Омаров.

    Глава Минсельхоза также отметил, что закупочные цены на подсолнечник и гречиху по форвардным сделкам будут установлены позже, к моменту завершения уборки данных культур.

    «При установлении закупочной цены помимо поддержки отечественных сельхозпроизводителей учтен и вопрос обеспечения стабильности на внутреннем рынке», - резюмировал Сапархан Омаров.

    Напомним, сегодня глава Минсельхоза рассказал о ходе уборки урожая в Казахстане. Также стало известно, сколько зерна поступило из нового урожая на хлебоприемные предприятия Казахстана.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Астана Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
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