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    По какой цене купили сахар министры торговли и сельского хозяйства

    26 Июля 2022, 14:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заместитель Премьер-Министра РК-министр торговли и интеграции Бахыт Султанов и министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщили, как часто они потребляют сахар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Только недавно я посетил крупную торговую сеть и купил 1 кг сахара за 470 тенге. Тогда была такая цена. По текущей информации, цена составила 480 тенге. Я это знаю и вижу. Я сам не употребляю сахар, обычно пью чай с медом», - сказал Бахыт Султанов.

    В свою очередь на соответствующий вопрос ответил и министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

    «Последний раз покупали сахар в одной крупной торговой системе за 620 тенге за 1 кг. А по 1000 тенге продают в небольших магазинах. Они не могут купить по оптовой цене. Я пью чай без сахара», - сказал министр сельского хозяйства.

    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Цены и тарифы Общество Минторговли
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