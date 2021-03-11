По какой цене будет реализовываться льготное дизтопливо для весенне-полевых работ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерства энергетики и сельского хозяйства утвердили график поставок дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министерства энергетики и сельского хозяйства утвердили график поставок дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ. В рамках графика в адрес сельхозтоваропроизводителей (СХТП) выделено 380 тысяч тонн дизельного топлива.

По данным Минэнерго, Павлодарский и Шымкентский НПЗ будут отпускать дизельное топливо в адрес СХТП по цене 174 тысячи тенге/тонна, Атырауский НПЗ - 172 тысячи тенге/тонна. При этом уже с учетом доставки и других затрат цена на дизтопливо для СХТП будет ниже розничных цен на АЗС на 13-14% (на 21-22 тенге/литр).

Было отмечено, что стоимость дизельного топлива для нужд сельского хозяйства определяется путем соглашения с участниками рынка ГСМ и устанавливается добровольно самими ресурсодержателями нефтепродуктов.

«Отгрузка дизельного топлива с НПЗ для сельхозтоваропроизводителей осуществляется на приоритетной основе. При этом контроль и мониторинг отгрузок осуществляются на ежесуточной основе. По состоянию на 9 марта текущего года отгружено 11,3 тысячи тонн», - заверили в Минэнерго.