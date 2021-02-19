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    По каким вопросам казахстанцы наиболее часто обращаются в госорганы

    19 Февраля 2021, 14:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько обращений от граждан поступило в госорганы Казахстана за январь 2021 года, сообщили в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, в госорганы поступило 152,2 тыс. обращений, что на 12% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (170,4 тыс.): заявлений – 75,6%, или (115,1 тыс.); жалоб – 9,1%, или (13,8 тыс.); иные обращения – 15,2%, или (23,1 тыс.).

    В ведомстве также сообщили, по каким вопросам в основном обращаются граждане. Так, структура обращений выглядит следующим образом:

    1. Общие вопросы землепользования – 23 306.

    По этим вопросам лидерами являются город Алматы – 2 422, Жамбылcкая область – 2 389, Туркестанская – 2 272, Алматинская – 1 935, Актюбинская – 1 903.

    2. Вопросы экономической и финансовой деятельности – 18 885.

    Большинство таких вопросов приходится на Алматы – 6905, Карагандинскую область – 1 129, Актюбинскую – 803, Акмолинскую – 781, Костанайскую – 709.

    3. Вопросы труда и занятости населения – 16 586.

    Эти вопросы характерны для Алматы – 1248, Костанайской области – 1 184, Алматинской – 1 148, Кызылординской – 1 138, Восточно-Казахстанской – 1 116.

    4. Вопросы жилищно-коммунальное хозяйство бытовое обслуживание населения – 12 093.

    По указанным вопросам больше всего обращений поступило в Мангыстаускую область – 1 435, Алматы – 1 374, Нур-Султан – 1 110, Карагандинскую – 997, Алматинскую – 918, Павлодарскую область – 898.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Общество Послание Президента РК. Сентябрь 2019
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