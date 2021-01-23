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    По каким вопросам казахстанцы чаще всего обращаются в Минюст

    23 Января 2021, 17:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году в Министерство юстиции поступило более 13 000 (13260) обращений от физических и юридических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В 2020 году в Министерство юстиции поступило более 13 000 (13260) обращений от физических и юридических лиц (в 2019 году – 12 257).

    Большее количество приходится по вопросам исполнительного производства (6865) и юридических услуг (2877).

    В ведомстве добавили, что на сегодня совместно с Генеральной прокуратурой идет пилотное апробирование информационной системы «е-Обращение» с организацией «Единый центр приема обращений граждан «Нәтиже»» на базе Госкорпорации «Правительство для граждан».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минфин РК Общество
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