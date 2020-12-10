По каким вопросам казахстанцы чаще всего обращаются в ЦИК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько обращений от граждан поступило в Центральную избирательную комиссию касательно выборов депутатов, сообщил член Центризбиркома Ерлан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что, подытоживая каждый этап электоральной кампании, Центральная избирательная комиссия всегда рассматривает итоги обращений физических и юридических лиц.

«с 26 ноября по 8 декабря текущего года в Центральную избирательную комиссию поступили 22 обращения, в том числе: 3 – от юридических лиц, 1 – от СМИ, 18 – от физических лиц. По характеру поднимаемых вопросов обращения распределились следующим образом: 69% (15) – о разъяснении избирательного законодательства; 4,5% (1) – о предоставлении информации по вопросам организации избирательного процесса; 4,5% (1) – предложения по совершенствованию выборного законодательства и деятельности ЦИК; 22% (5) – по иным вопросам», - уточнил Ерлан Дауылбаев.

По его словам, из 22 поступивших в указанный период обращений на 3 обращения аппаратом ЦИК в установленные сроки даны исчерпывающие ответы заявителям; 4 перенаправлены в государственные органы в установленном законом порядке, как не входящие в компетенцию Центризбиркома; 15 обращений находятся на рассмотрении. Неисполненных обращений нет.

По характеру 9 из 22 обращений, или 40% всех находящихся на рассмотрении обращений, касаются возможности регистрации в кандидаты депутатов Мажилиса и маслихатов в качестве самовыдвиженцев. 5 обращений или каждое четвертое - это повторная просьба оказать содействие в предоставлении жилья, жалоба общественного фонда о нарушении имущественных прав по некачественному ремонту автомашины и необходимости привлечения к ответственности руководства диагностического центра.

«Такие обращения перенаправляются по существу вопроса в другие государственные органы. Одно обращение содержит предложение по совершенствованию выборного законодательства, в частности, выделение квоты в Мажилис Парламента РК для лиц с инвалидностью. Вместе с тем ряд обращений поступил от общественных организаций относительно вопросов реализации полномочий наблюдателей в связи с принятием постановления Центризбиркома №44/371 от 4 декабря текущего года», - добавил Ерлан Дауылбаев.