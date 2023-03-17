По каким вопросам чаще всего казахстанцы обращаются в Национальный центр по правам человека

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала 2022 года в Национальный центр по правам человека поступило 807 обращений. Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев, передает корреспондент МИА «Казтиформ».

Он также уточнил, по каким вопросам чаще всего граждане обращаются в офис Национального центра.

«С начала 2022 года в Национальный центр по правам человека поступило 807 обращений, 127 из них связаны с пытками. Остальные по большей части связаны с несогласием с судебными актами, вынесенными в отношении авторов жалобы или в отношении их представителей. Есть жалобы, связанные с несогласием с судебными актами по части условно-досрочного освобождения», - сказал Артур Ластаев в интервью журналистам.

Уполномоченный по правам человека заверил, что по каждой жалобе вопрос отрабатывается совместно с заинтересованными госорганами.

«Мы стараемся при этом защитить права человека даже в том случае, если юридически они не нарушены», - добавил Артур Ластаев.

Как сообщалось ранее, Президент РК подписал закон, ужесточающий наказание за пытки.



