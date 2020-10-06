По каким продтоварам нужно наращивать производство, рассказал Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства подготовило проект Комплексного плана по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией на 2021-2023 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно насыщения внутреннего рынка продовольственными товарами Глава Государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года поставил задачу достичь уровня самообеспеченности по всем социально значимым продтоварам.

Также полное обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами за счет внутреннего производства предусмотрено в Предвыборной программе партии «Nur Otan» до 2025 года. Мониторинг обеспеченности внутреннего рынка ведется по 29 основным видам продовольственных товаров. Из них по 12 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100% и более. По 11 продтоварам обеспеченность составляет 80% и более. Это достаточный уровень самообеспеченности по классификации международной сельскохозяйственной организации ФАО», - сказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе заседания Правительства.

По словам министра, по 6 продтоварам необходимо реализовать меры по наращиванию производства и насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией. Это - мясо птицы, колбасные изделия, сыр и творог, яблоки, сахар и рыба.

Также глава Минсельхоза сообщил, что ведомством подготовлен проект Комплексного плана по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией на 2021-2023 годы. В этой связи определен конкретный пул инвестиционных проектов по каждому направлению.

Напомним , по информации Минсельхоза, уборка зерновых и зернобобовых культур в стране завершена на 99,5% от общей уборочной площади.