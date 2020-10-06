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    По каким продтоварам нужно наращивать производство, рассказал Сапархан Омаров

    6 Октября 2020, 09:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства подготовило проект Комплексного плана по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией на 2021-2023 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно насыщения внутреннего рынка продовольственными товарами Глава Государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года поставил задачу достичь уровня самообеспеченности по всем социально значимым продтоварам.

    Также полное обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами за счет внутреннего производства предусмотрено в Предвыборной программе партии «Nur Otan» до 2025 года. Мониторинг обеспеченности внутреннего рынка ведется по 29 основным видам продовольственных товаров. Из них по 12 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100% и более. По 11 продтоварам обеспеченность составляет 80% и более. Это достаточный уровень самообеспеченности по классификации международной сельскохозяйственной организации ФАО», - сказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе заседания Правительства.

    По словам министра, по 6 продтоварам необходимо реализовать меры по наращиванию производства и насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией. Это - мясо птицы, колбасные изделия, сыр и творог, яблоки, сахар и рыба.

    Также глава Минсельхоза сообщил, что ведомством подготовлен проект Комплексного плана по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией на 2021-2023 годы. В этой связи определен конкретный пул инвестиционных проектов по каждому направлению.

    Напомним , по информации Минсельхоза, уборка зерновых и зернобобовых культур в стране завершена на 99,5% от общей уборочной площади.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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