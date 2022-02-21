По каким направлениям трудоустройства повысится зарплата в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По каким направлениям госпрограмм по трудоустройству повысится заработная плата в текущем году сообщили в Центре занятости населения акимата города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в Нур-Султане в текущем году в рамках проекта «Молодежная практика» оплата труда участников будет увеличена до 40 МРП - 122 тысяч тенге. Срок прохождения практики будет увеличен с 6 месяцев до 1 года. Также увеличится заработная плата участников проекта «Первое рабочее место» (ПРМ) до 30 МРП или 91 тысячи тенге.

Молодежная практика предназначена специально для получения выпускниками первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности) в течение 3 лет после завершения обучения.

ПРМ предназначен для выпускников, не достигших 29 лет, в том числе из категории NEET, и не имеющих опыта работы. Срок участия по проекту «Первое рабочее место» составляет не более 18 месяцев.

Все указанные активные меры занятости как для соискателей, так и для работодателей доступы на портале ЭБТ enbek.kz.

На данном портале соискатели могу самостоятельно зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу и безработного, взять направления на АМЗ и просматривать вакансии для трудоустройства на постоянные рабочие места.

Также работодатели могу размещать свои вакансии на данном портале, без обращения в ЦЗН.

Напомним, в Казахстане изменились правила регистрации лиц, ищущих работу.