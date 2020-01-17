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    По каким направлениям работает Академия Абая

    17 Января 2020, 19:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В декабре прошлого года пр ЕНУ им. Л.Н. Гумилева был создан научно-исследовательский институт «Академия Абая». По каким направлениям функционирует центр, рассказал заместитель директора института Жанбота Карипбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вам известно, был принят общереспубликанский план в рамках 175-летия Абая. В рамках этого плана было предусмотрено открытие Академии Абая. 3 декабря 2019 года постановлением Правительства РК был учрежден институт «Академии Абая». («Абай академиясы») при Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева. На данный момент в работу Академии привлечены 12 ведущих ученых нашего университета. В рамках открытия института предусмотрено проведение 15 фундаментальных исследований, в том числе по направлениям касательно личности Абая, философских идей Абая, исследований, связанных с литературным наследием поэта», - сказал Жанбота Карипбаев в рамках круглого стола, посвященного обсуждению статьи Президента РК «Абай и Казахстан в XXI веке» в Национальном музее РК.

    Он также отметил, что многие факты о жизни и деятельности Абая связаны с его творчеством, что до сегодняшнего времени были изучены учеными, однако есть и малоизученные направления в части исследования личности.

    «В советский период творчество и жизнь Абая не было изучено разносторонне из-за исторических, идеологических настроек. Моменты, связанные с концептуальными идеями как «Полноценная личность» («Толық адам») наименее исследованы. Его взаимосвязь с духовными истоками Востока, с фольклорным наследием нашего народа также остались менее исследованными», - отмечает ученый.

    По мнению Ж. Карипбаева, нужно широко изучать вопросы идеологических концепций мыслителя.

    Ранее сообщалось, что Национальный музей РК в рамках юбилейного года Абая планирует провести ряд мероприятий, в том числе и выставку личных вещей поэта.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Образование Вузы Культура Абай
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