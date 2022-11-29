По каким механизмам будут строить учебные заведения в рамках проекта «Комфортная школа»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 2023 по 2025 годы для ввода 842 тыс. ученических мест предусмотрено 2,6 трлн тенге. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 2023 по 2025 годы для ввода 842 тыс. ученических мест предусмотрено 2,6 трлн тенге. В рамках национального проекта будет создано порядка 60 тысяч временных на период строительства и 40 тысяч постоянных рабочих мест после ввода школ в эксплуатацию», - сказал Асхат Амйагамбетов.

Глава Минпросвещения пояснил, что ввод новых школ планируется осуществить посредством трех конкретных механизмов:

1) строительство школ в рамках ГЧП;

2) выкуп у частных инвесторов готовых зданий школ, отвечающих требованиям комфортной школы, в виде товара;

3) целевое строительство школ через единого оператора.

«В ходе разработки нацпроекта были учтены проблемы, ранее возникавшие при строительстве школ. Это – недостаточность предметных кабинетов и учебно-лабораторного оборудования в построенных школах, длительность конкурсных процедур и сроков строительства, отсутствие единых стандартов при строительстве школ и т. д.», - отметил Асхат Амйагамбетов.

Привлечение единого оператора, по словам министра, также направлено на решение этих вопросов. То есть, этот механизм позволит осуществлять строительство по единому стандарту, ускорить сроки проведения процедур закупок и строительства, а также повысить их качество.

«Специфичность новых комфортных школ в том, что они будут строиться по единому стандарту как на селе, так и в городе», - пояснил глава Минпросвещения.



