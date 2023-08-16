По каким дополнительным направлениям будут развивать LRT в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный специалист группы городского транспорта ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» Акмарал Темирова рассказала, по каким дополнительным направлениям будут развивать ЛРТ в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«LRT у нас разбито на три очереди. Строящаяся ветка от аэропорта до нового вокзала запланирована к 2023 году. Естественно, мы понимаем, что оно не будет работать только в этом направлении. Нам надо вытащить его в город и вот мы даем на 2035 год еще одну ветку до старого вокзала, их пересечение будет в районе ТРЦ «Азия парк». Третью очередь мы даем на 2050 год. Это дальняя перспектива. Она будет в сторону Коргалжынской трассы до третьего кольца (кольцевая дорога) возле поселка Ильинка», - сказала Акмарал Темирова в интервью корреспонденту агентства МИА «Казинформ» перед началом общественных слушаний по проекту нового «Генерального плана города Астана до 2035 года»

Ранее сообщалось, что в столице презентован проект нового генплана Астаны.