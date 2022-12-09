По каким ценам закуплены продукты в стабфонд Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 2022 году на закуп картофеля и овощей в стабилизационный фонд Актобе из бюджета было выделено 388 млн тенге. По каким ценам закуплены овощи и как формируются цены, рассказал директор коммунального рынка «Табыс» Ерлан Блиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Ерлана Блиева, в этом году в стабфонд с урожая 2022 года было заложено 2 309 тонн картофеля, 269 тонн лука, 260 тонн моркови и 46 тонн капусты. На закуп овощей потратили 388 млн тенге.

Всего социально значимых продуктовых товаров закуплено в количестве 7 778 тонн и 100 тысяч литров на сумму 1,1 млрд тенге, в том числе муки первого сорта, сахара-песка, гречки, риса, подсолнечного масла, капусты и картофеля.

В этом году с местным производителем заключены несколько договоров на поставку, картофель закуплен по цене от 62 до160 тенге за килограмм, лук по 84 тенге, морковь по 153 тенге, капуста по 127 тенге.

Кроме того, часть сельхозпродукции закупили на севере и юге страны. Договоры на поставку лука, картофеля и моркови заключили с аграриями из Павлодара и Тараза. Из Павлодарской области уже завезли около 50 тонн овощей - картофель и морковь. Из Жамбылской области закупили лук по 110 тенге.

«Ценовой диапазон закупленного картофеля от 62 до 160 тенге. В разное время был закуплен картофель. Картофель был закуплен не первый год, контракты есть позапрошлогодние, однако продукция урожая 2022 года. Если мы объем картофеля не выбираем, поставщик берет обязательство поставить этот объем. В стабфонде по контракту находится 2309 тонн картофеля, 269 тонн лука, 260 тонн моркови. Мы еще заключаем контракт на капусту 80 тонн на этот урожай , все товаропроизводители местные, за исключением павлодарской картошки», - сказал Блиев.

Продукция стабфонда реализуется на коммунальном рынке «Табыс» и в социальных павильонах в 17 точках по городу. По словам Блиева, если акимат примет решение, то овощи и картофель будет продаваться в сети супермаркетов «Анвар» и «Дина». Товарная интервенция начнется, как только на рынках начнут повышаться цены на овощи, но пока они держатся на одном уровне. По какой цене будут продавать местные овощи, решит комиссия, стоимость овощей из стабфонда будет на 10% ниже рыночной, согласно официальным статданным.

Качество продукции хорошее, в этом убедились представители специальной комиссии по формированию стабфонда. Они посетили овощехранилище, чтобы ознакомиться с условиями хранения овощей, сроками поставки картофеля, лука, моркови и капусты на городские прилавки. Чтобы обеспечить население качественными продуктами питания, члены комиссии будут контролировать процесс отгрузки и доставки товара в торговые точки.



