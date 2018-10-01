По итогам VI Съезда религиозных лидеров приняли декларацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане подвели итоги VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые гости Астанинского межрелигиозного саммита! Проект декларации VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий, ранее разработанный секретариатом Съезда, был согласован с вашими представителями, членами Секретариата, и рабочей группой. После этого итоговый документ был одобрен Советом религиозных лидеров. Вашему вниманию представлен текст декларации для ознакомления. Полагаю, что здесь не должно быть каких-либо возражений, будем считать, что декларация принята», - сказал глава Сената Парламента РК, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Касым-Жомарт Токаев.







Он также объявил, что в честь 15-летия Съезда лидеров мировых и традиционных религий Казахстан выпустил специальную марку, и дал старт церемонии гашения марки.

Почтовая марка, посвящённая VI Съезду лидеров мировых и традиционных религий, выполнена офсетной печатью в четыре краски в форме марочного листа из 20 марок. Тираж составляет 20 тыс штук. На марке изображён логотип съезда - Дворец мира и согласия, изображение двух голубей с оливковыми ветвями мира и надпись «VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий» на казахском и английском языках.







Напомним, в Астане проходит VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В работе Съезда принимают участие представителей более 82 делегаций из 46 стран мира, включая авторитетных политиков, религиозных лидеров ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, зороастризма, а также представителей международных, религиозных и общественных организаций, как Альянс Цивилизаций ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ЛАГ и других.





