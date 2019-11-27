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    По итогам переговоров Президентов Казахстана и Кыргызстана подписан ряд документов

    27 Ноября 2019, 18:03

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – По итогам переговоров Президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова подписан ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности были подписаны:

    Совместная декларация Президента Республики Казахстан и Президента Кыргызской Республики;

    пакет решений Высшего Межгосударственного Совета;

    Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции;

    Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики «О совместных действиях по строительству нового моста и реконструкции существующего моста между пунктами пропуска «Карасу – автодорожный» Республики Казахстан и «Ак-Тилек – автодорожный» Кыргызской Республики;

    Соглашение о сотрудничестве в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями между Министерством финансов Республики Казахстан и Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);

    Соглашение между Министерством обороны РК и Генеральным штабом Вооруженных Сил КР об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на военных аэродромах Вооруженных Сил РК и Вооруженных Сил КР;

    Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики в области здравоохранения;

    Меморандум «О сотрудничестве и взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики»;

    Соглашение о совместной деятельности по продвижению и реализации инвестиционных проектов на территории Республики Казахстан и Кыргызской Республики (между АО НК «КазахИнвест» и Агентством по привлечению инвестиций КР).

    Автор:

    Серик Сабеков

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