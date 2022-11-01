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    По итогам октября курс тенге укрепился на 1,7% - Нацбанк

    1 Ноября 2022, 14:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Национального банка РК сообщили, что в перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки и ситуации на мировых рынках, передает МИА «Казинформ».

    «По итогам октября курс тенге укрепился на 1,7%, до 468,23 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 91 млн долларов США до 121 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,4 млрд долларов США.

    Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили около 528,6 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня», - сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

    Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за октябрь составили 362 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 15% от общего объема торгов, не более 30 млн долларов США в день.

    При осуществлении операций по продаже валюты из Национального фонда Национальный банк придерживается принципа невмешательства в формирование рыночного тренда и является price-taker. В целях сохранения текущих условий на валютном рынке Национальный банк не выставляет собственные заявки на продажу валюты, а удовлетворяет уже существующие заявки, выставленные участниками рынка. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций из Национального фонда на валютный рынок.

    В Национальном банке сообщили, что в октябре не проводили валютные интервенции. Кроме того, монетарный регулятор не осуществлял операции по покупке/продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.

    «В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», - резюмировали в Нацбанке РК.
    Нацбанк Казахстана Банки Экономика Тенге Финансы
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