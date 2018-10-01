По итогам казахстанско-сербского бизнес-форума подписан ряд документов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам казахстанско-сербского бизнес-форума подписан ряд документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе бизнес-форума приняли участие около 100 официальных лиц и представителей бизнеса с сербской стороны в таких отраслях, как АПК, химия, туризм, медицина, транспорт, телекоммуникации и порядка 80 человек с казахстанской стороны.

Среди сербских компаний необходимо отметить такие крупные компании, как Algotech (телекоммуникации), Chemical Agrosava (химия), Akomed (производство медоборудования), Adanko (текстиль), Meat ING Belgrade (сельское хозяйство), Институт ветеринарии, Аэропорт города Белград.

По итогам бизнес форума подписаны 4 межведомственных меморандума: меморандум о взаимопонимании в области воздушного транспорта между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Министерством строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия; меморандум о сотрудничестве и обмене опытом в области строительства между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Министерством строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия; меморандум о взаимопонимании в области молодежной политики между Министерством общественного развития Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Республики Сербия; меморандум о сотрудничестве между РГП НА ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» Казахстана и Научного ветеринарного института Сербии.















