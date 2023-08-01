По итогам июля курс тенге укрепился до 445,89 тенге за доллар

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам июля курс тенге укрепился на 1,4% до 445,89 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 122 до 146 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,9 млрд долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 195 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за июль составили 591 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 20% от общего объема торгов и не более 30 млн долларов США в день.

«При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета. Это подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок», - отметили в НБ.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в июле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 240 млн долларов США, или порядка 8% от общего объема рынка.

Валютных интервенций в июле Национальный банк не проводил.