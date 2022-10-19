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    По итогам года реализуют 158 новых промышленных производств в РК

    19 Октября 2022, 11:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 730 проектов в несырьевом секторе планируется реализовать в Казахстане. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В инфляцию 55% вклад делают продовольственные товары, поэтому в этом году мы в два раза увеличили финансирование АПК, в результате по итогам 9 месяцев мы видим реальный рост валовой продукции сельского хозяйства на 7%. Также инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве выросли на 7,5% в реальном выражении», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса.

    В целом, по его словам, в несырьевом секторе на среднесрочный период мы запланировали реализацию 734 проектов на 25 трлн тенге, из которых 440 проектов – это импортозамещение.

    «В текущем году по итогам года будет реализовано 158 новых промышленных производств. В то же время реализуется программа «Экономика простых вещей», которая также направлена на снижение импортозависимости», - добавил Премьер-Министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Мажилис Экономика Инфляция
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