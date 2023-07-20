По грантам акимата Астаны в 2023 году окончили педагогические вузы 114 человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Акимат столицы выделил 1 084 образовательных гранта на высшее и послевузовское образование. Об этом сообщил и.о. руководителя управления образования города Астаны Нариман Еламанов на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в городе Астана работают 164 школы, из них 100 государственных, 57 частных и 7 республиканских школ. В этом учебном году количество учащихся достигло 236 тысяч.

Ожидается, что в новом учебном году в первый класс будет принято более 27 тысяч детей. По сравнению с предыдущим учебным годом, количество учащихся увеличилось на 20 278 человек. Это означает, что необходимо дополнительно 10 новых школ и 1 200 специалистов-педагогических кадров. В текущем учебном году планируется построить и сдать в эксплуатацию 10 школ на 15,7 тысяч мест», – сказал Н. Еламанов.

Спикер также сообщил, что в рамках национального проекта «Комфортная школа» начато проектирование 24 крупных школ примерно на 90 тысяч учащихся. В ближайшие два года ожидается строительство школ для еще 100 тысяч учащихся.

Кроме того, Н. Еламанов отметил, что, в связи с увеличением рождаемости и внутренней миграцией населения, в общеобразовательных школах ежегодно увеличивается численность обучающихся в среднем на 20 тысяч.

По прогнозным данным к 2027 году количество учащихся превысит 330 тысяч, потребность в педагогах достигнет 3 487 человек. Для обеспечения школ педагогическими кадрами акиматом города Астаны ежегодно, начиная с 2018 года, выделяются образовательные гранты на подготовку учителей с высшим и послевузовским образованием.

В 2022 году осуществлен первый прием педагогов – 338 человек, обученных по гранту акимата города Астаны, что составило 48,6 % от общего числа выпускников – 695. Остальные продолжили обучение в магистратуре.

В 2023 году количество выпускников, окончивших вузы по государственному образовательному заказу, составило 363 человека, в том числе по педагогическим специальностям - 114. Ведется работа по трудоустройству выпускников в организации образования при наличии сертификатов о прохождении сертификации. Так же, в новые школы планируется трудоустроить выпускников, обучившихся по педагогическим специальностям за счет государственных образовательных грантов в организациях технического и профессионального образования.