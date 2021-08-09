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По горячим следам: 11 убийств раскрыли казахстанские полицейские за неделю

9 Августа 2021 12:33
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По горячим следам: 11 убийств раскрыли казахстанские полицейские за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз рассказал о криминогенной обстановке в стране за минувшую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За неделю совершено 3268 преступлений, 2127 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 11 убийств, 8 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыты 41 грабеж, 522 кражи чужого имущества», - перечислил Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

Ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов назвал основные факторы ДТП на казахстанских дорогах. Он отметил, что это в настоящее время смертность

на дорогах зависит от динамики трех основных видов ДТП – это наезды на пешеходов, опрокидывания и встречные столкновения автомобилей. При этом, наиболее остро стоит вопрос с безопасностью пешеходов. Каждое третье ДТП в стране, каждый четвертый погибший и раненый приходится на их долю.



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#Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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