По горячим следам: 11 убийств раскрыли казахстанские полицейские за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз рассказал о криминогенной обстановке в стране за минувшую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3268 преступлений, 2127 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 11 убийств, 8 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыты 41 грабеж, 522 кражи чужого имущества», - перечислил Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

Ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов назвал основные факторы ДТП на казахстанских дорогах. Он отметил, что это в настоящее время смертность

на дорогах зависит от динамики трех основных видов ДТП – это наезды на пешеходов, опрокидывания и встречные столкновения автомобилей. При этом, наиболее остро стоит вопрос с безопасностью пешеходов. Каждое третье ДТП в стране, каждый четвертый погибший и раненый приходится на их долю.



