По факту взрыва в жилом доме Караганды заведено уголовное дело

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МВД Казахстана сообщило о том, что зарегистрировано уголовное дело по статье 204 части второй УК РК «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности повлекшее тяжкие последствия», передает МИА «Казинформ».

«Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до 2 тысяч МРП, исправительными работами в том же размере, либо лишением свободы на два года.

Назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование», - говорится в публикации пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Караганде произошел взрыв на 8-м этаже 16-этажного жилого дома. Первоначально, в качестве возможной причины назывался взрыв газа. Затем эта версия была опровергнута. В ДЧС Карагандинской области сообщили, что в квартире, где произошел взрыв, газовое устройство не обнаружили. После взрыва жилой дом обесточили. остояние выпавшего во вторник с балкона 8-го этажа жителя города средней степени тяжести. Врачи диагностировали переломы.



