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    По факту убийства морской свинки на уроке в Алматы заведено уголовное дело

    23 Февраля 2023, 13:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев прокомментировал инцидент по убийству морской свинки на уроке в школе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По Алматы зарегистрировано уголовное расследование. Учитель, как вы, наверное, уже знаете из средств массовой информации – уволилась. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства, почему она это сделала, для чего она это сделала, и в соответствии с доводами показаний будут приняты решения», - заявил Марат Кожаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Ранее сообщалось, что инцидент со вскрытием животного на школьном уроке расследуют в Алматы.

    Практический урок был опубликован в социальных сетях, после чего в управлении образования города приступили к проверке.

    В результате стало известно, что это произошло 17 февраля на дополнительном практическом занятии по биологии в 10 классе в частной школе Алматы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Образование Происшествия МВД РК Животные
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