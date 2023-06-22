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    По евростандартам обустроили палаты и операционные в карагандинской больнице

    22 Июня 2023, 01:57

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В областной клинической больнице Караганды заработал Центр планирования семьи и репродуктивного здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев посетил клинику. Главе региона показали обновлённые палаты и операционные.

    В Центре планирования семьи и репродуктивного здоровья прием ведут специалисты узкого профиля: генетик, онкомаммолог, уролог и др.

    Пациенты получат необходимые консультации и лечебную помощь. При центре открыта школа подготовки к родам.

    В хирургическом центре все обустроено по евростандартам. Палаты одно- и двухместные, просторные и комфортные. В каждой современные функциональные кровати, кнопки вызова SOS.

    Кварцевать палаты теперь не надо: система вентиляции и очистки воздуха централизованная.

    Каталки современные, с которыми способен справиться один человек.

    Оборудовано видеонаблюдение – медсёстры на посту видят на экране все палаты, при экстренных ситуациях реагирование будет мгновенным.

    Для пациентов с инвалидностью предусмотрена отдельная VIP-палата. Кроме того, есть зона палат повышенной комфортности.

    «Здание больницы 1960 года постройки. При капитальном ремонте исторический облик сохранили. Фасад остался как прежде, а внутреннюю начинку полностью модернизировали по последнему слову техники. Сердце хирургии – операционный блок. Здесь все по-новому, евростандарт. Комплекс чистых помещений, современная операционная стойка в формате 3D. Впервые применили систему очистки воздуха с нанотехнологией управления мельчайшими частицами. Она эффективно предотвращает образование бактерий», – отметил Ринат Гатин, заместитель директора по медицинской части.

    Теперь хирурги ОКБ проводят высокотехнологичные операции, ради которых карагандинцам приходилось ездить в Астану. В целом количество лапароскопических операций увеличилось вдвое.

    Кроме того, новое оснащение позволяет развивать в Караганде трансплантологию.

    Ермаганбет Булекпаев также осмотрел в больнице и новый центр экстракорпоральной гемокоррекции, оснащенный по современным стандартам.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
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