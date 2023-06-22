По евростандартам обустроили палаты и операционные в карагандинской больнице

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В областной клинической больнице Караганды заработал Центр планирования семьи и репродуктивного здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев посетил клинику. Главе региона показали обновлённые палаты и операционные.

В Центре планирования семьи и репродуктивного здоровья прием ведут специалисты узкого профиля: генетик, онкомаммолог, уролог и др.

Пациенты получат необходимые консультации и лечебную помощь. При центре открыта школа подготовки к родам.

В хирургическом центре все обустроено по евростандартам. Палаты одно- и двухместные, просторные и комфортные. В каждой современные функциональные кровати, кнопки вызова SOS.

Кварцевать палаты теперь не надо: система вентиляции и очистки воздуха централизованная.

Каталки современные, с которыми способен справиться один человек.

Оборудовано видеонаблюдение – медсёстры на посту видят на экране все палаты, при экстренных ситуациях реагирование будет мгновенным.

Для пациентов с инвалидностью предусмотрена отдельная VIP-палата. Кроме того, есть зона палат повышенной комфортности.

«Здание больницы 1960 года постройки. При капитальном ремонте исторический облик сохранили. Фасад остался как прежде, а внутреннюю начинку полностью модернизировали по последнему слову техники. Сердце хирургии – операционный блок. Здесь все по-новому, евростандарт. Комплекс чистых помещений, современная операционная стойка в формате 3D. Впервые применили систему очистки воздуха с нанотехнологией управления мельчайшими частицами. Она эффективно предотвращает образование бактерий», – отметил Ринат Гатин, заместитель директора по медицинской части.

Теперь хирурги ОКБ проводят высокотехнологичные операции, ради которых карагандинцам приходилось ездить в Астану. В целом количество лапароскопических операций увеличилось вдвое.

Кроме того, новое оснащение позволяет развивать в Караганде трансплантологию.

Ермаганбет Булекпаев также осмотрел в больнице и новый центр экстракорпоральной гемокоррекции, оснащенный по современным стандартам.