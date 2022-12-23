По доступности жилья РК занимает 13 место среди государств Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Показатели доступности жилья в РК, согласно рейтингу аналитиков Numbeo, достаточно хороши: 13-е место среди 40 стран Азии и 33-е — среди 113 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Рейтинг составлен исходя из соотношения стоимости квартиры и среднего годового дохода семьи, зависящего от «чистых» зарплат. Для сравнения: Узбекистан занял в этом рейтинге лишь 75-е место, Россия – 88-е, Беларусь – 90-е. Открывают рейтинг такие нефтегазовые страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, замыкает Сирия.

Впрочем, 33-е место у РК все же говорит о достаточных сложностях в плане возможности приобретения жилья. Так, скажем, согласно данным «РИА Рейтинг», среди 33 стран Европы у Казахстана самые слабые позиции в плане самых низких (не считая Украины) показателей по объемам ипотечных займов на душу населения, хотя при этом выше, чем в других странах, скорость развития ипотечного рынка.

Это также подтверждает и аналитика о том, что в целом займы в рамках коммерческой ипотеки в РК слишком дорогие для населения. На текущий момент оптимальное решение жилищного вопроса – накопления с системой жилстройсбережений и последующая доступная ипотека. В рамках системы ЖСС ипотечный кредит можно получить по самым низким на рынке ставкам: от 7,4 % ГЭСВ для промежуточного займа и от 3,6 % ГЭСВ – для жилищного займа. Сегодня систему ЖСС на рынке РК реализует всего один фининститут – Отбасы банк.

При этом сама жилая недвижимость в РК остается в целом в весьма доступном ценовом диапазоне. Так, в рейтинге стран по стоимости квартиры в центре города от Numbeo Казахстан занял 11-е место среди 104 стран с показателем 1 тысяча долларов США за квадратный метр.

Для сравнения: Узбекистан оказался на 14-м месте, Беларусь – на 37-м, Армения – на 60-м, Россия – на 70-м. Возглавили рейтинг Египет, Пакистан и Венесуэла, замкнул Гонконг (Китай).

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, цена нового жилья в РК в ноябре этого года составляла 435,9 тысяч тенге за квадратный метр (плюс 17,3 % за год), а стоимость квартир на вторичном рынке – 489,7 тысяч тенге за квадратный метр (плюс 26,9 % за год).

В ноябре прошлого года удорожание составляло 15,2 % для нового жилья и 23,1% – для вторичного рынка.

И даже при таком заметном росте цен в сегменте жилой недвижимости мы видим, что квартиры в РК остаются сравнительно недорогими в глобальном масштабе. Таким образом, жилье в РК, как мы уже писали, является сегодня достаточно доступной и одновременно весьма доходной инвестицией, а механизмы, работающие на ипотечном рынке, облегчают задачу для желающих приобрести заветные «квадраты».



