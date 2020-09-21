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    По делу лишения лицензии Tengri Bank высказались в Министерстве финансов РК

    21 Сентября 2020, 14:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов прокомментировал факт лишения лицензии Tengri Bank, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В производстве СЭР (служба экономических расследований, прим.ред.) дел в отношении руководителей Tengri Bank нет. Данное дело расследуется другими органами. Поэтому здесь я комментировать ничего не могу. В этой сфере оно находится в компетенции других органов. Там дело было в производстве специальных прокуроров, Генеральной прокуратуры. Сейчас, где находится дело, мне неизвестно», - сказал Жанат Элиманов во время онлайн-брифинга в СЦК.

    Напомним, в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка принято решение о лишении АО «Tengri Bank» лицензии на проведение банковских и иных операций.

    Tengri Bank является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, в связи с чем, АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – КФГД) будет выплачено депозиторам гарантийное возмещение. Депозиты 99% вкладчиков, физических лиц банка, покрываются гарантией КФГД в полном объеме. На возмещение имеют право клиенты банка - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Возмещение будет выплачено в национальной валюте, и его сумма не должна превышать:

    - 15 млн тенге по сберегательным вкладам (депозиты) в тенге;

    - 10 млн тенге по иным депозитам в национальной валюте;

    - 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте.

    Возмещение клиентам путем зачисления на банковские счета вкладчиков, открытые в банке-агенте и других банках, а также путем снятия наличных в банке-агенте будет начато в первой половине октября 2020 года.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Минфин РК
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