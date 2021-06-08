По цифровому развитию Алматы опережает Будапешт, Ташкент и Баку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на брифинге Региональной службы коммуникаций выступили руководитель управления цифровизации города Алматы Баян Конирбаев и вице-президент Международного информационно-аналитического агентства International Data Corporation (IDC) Андрей Беклемишев. Они рассказали о так называемом уровне «цифровой зрелости», который за четыре года вырос с «конъюнктурного» до «повторяющегося», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций города.

Цифровая зрелость является ключевым показателем степени готовности города к внедрению цифровых решений в его развитие.

«Цифровая трансформация — это глобальная цель, и цифровая зрелость как один из ее ключевых маркеров должна быть достигнута на всех уровнях во всех отраслях. В этом случае процесс цифровой трансформации можно будет назвать успешным», - сказал Баян Конирбаев.

По его мнению, Алматы уже определил программу «Умный город», которая помогает достигать развития в этом направлении.

Б. Конирбаев также сообщил, что Международное информационно-аналитическое агентство International Data Corporation (IDC) провело оценку зрелости Алматы как «Умного города» в соответствии с собственной методологией.

«Методология IDC включает в себя 19 критериев по пяти измерениям: видение, культура, процессы, технологии, данные. Итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое по каждому критерию и варьируется от 0 до 5», - пояснил Андрей Беклемишев.

По результатам оценки, в 2021 году Алматы набрал 2.7 балла из 5 возможных. По сравнению с 2017 годом город значительно улучшил результат, переместившись с уровня «Конъюнктурный» (Opportunistic) на «Повторяющийся» (Repeatable).

А. Беклемишев объяснил, какими факторами этот показатель обусловлен.

Говоря о достижениях за последние 4 года Б. Конирбаев отметил, что наивысшего уровня - 5.0 не достиг еще ни один город в мире. В Азиатском регионе высокие результаты демонстрируют Сингапур (приближается к уровню 5.0), Сеул, Дубай, Йокогама. В Европе – Лондон (уровень 4), Амстердам, Барселона. В регионе СНГ лидирует Москва (между 3-м и 4-м уровнем).

Алматы входит в лидирующую группу городов в регионе СНГ и Восточной Европы, опережая, Будапешт, Ташкент и Баку.