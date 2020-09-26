«По-боевому» отметило свой юбилей региональное командование «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Крупномасштабным учением отметило свой юбилей региональное командование «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра Министерства обороны РК, региональное командование «Юг» отметило 20-летний юбилей со дня своего образования. Однако военнослужащие встретили праздник в будничной обстановке, «по-боевому» - в полевых условиях. На полигоне Матыбулак состоялось оперативно-тактическое командно-штабное учение «Алдаспан-2020», поэтому не до торжеств.

«В армии именно на сентябрь чаще всего приходится проведение наиболее крупных учений года, потому что, начиная с января, военнослужащие готовились по нарастающей: сначала была индивидуальная подготовка, потом шла отработка боевого слаживания отделений и подразделений. И вот венцом боевой подготовки становится крупномасштабное учение, такое, как «Алдаспан», в котором задействованы целые бригады, полки и батальоны», - рассказывает представитель армейской пресс-службы майор Дина Мухаринова.

Она отметила, что в начале учения первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майор Талгат Койбаков вручил командующему войсками Регионального командования «Юг» генерал-майору Кайдару Каракулову поздравительную папку от имени Главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майора Марата Хусаинова.

Примечательно, что и Марат Хусаинов, и Талгат Койбаков не так давно возглавляли региональное командование «Юг» и именно в период прохождения службы в РгК «Юг» получили звание высшего офицерского состава «генерал-майор». Служба в РгК «Юг» стала знаковой для них, как и для офицеров Дамира Халикова, Бахтияра Сыздыкова, Курбана Каражанова, Абдыхаппара Казиева, Султана Камалетдинова. Все они стали генералами, проходя службу в региональном командовании «Юг».

«Войска Южного военного округа – регионального командования «Юг» со штабом в городе Таразе были созданы Указом Президента страны – Верховного Главнокомандующего ВС РК Нурсултана Назарбаева, - отметила Дина Мухаринова. - Днем образования РгК «Юг» принято считать 15 сентября 2000 года, когда воинские части впервые прибыли в Тараз. Первым командующим войсками Южного военного округа был назначен опытный руководитель генерал-майор Алихан Джарбулов. На тот период пришлись самые трудные первые годы, связанные с передислокацией воинских частей и созданием новых подразделений в Жамбылской области. Алихану Бримжановичу довелось дважды возглавлять Южный военный округ – региональное командование «Юг».

«Я должен сказать большое спасибо местным исполнительным органам, в первую очередь, акиму Жамбылской области Серику Умбетову, его первому заместителю, который нас курировал, Александру Савченко, – с благодарностью вспоминает первый командующий Южным военным округом генерал-майор Алихан Джарбулов. – Эти руководители оказали нам очень большую помощь, помогали находить здания и помещения для воинских частей. Также я благодарен тогдашнему акиму Меркенского района Сергею Громову, который помогал нам обустроить батальон в Мерке».

Нынешний командующий войсками РгК «Юг» генерал-майор Кайдар Каракулов не понаслышке знает, какова служба на юге. «В разные годы мне довелось неоднократно возглавлять воинские части в составе регионального командования «Юг», – рассказал он. – Многому мы учились у первого командующего Южным военным округом генерал-майора Алихана Джарбулова. Вместе со своими единомышленниками – преданными Родине офицерами, он первым прибыл по приказу в Жамбылскую область и практически на пустом месте создал войска регионального командования «Юг».

Большую лепту в развитие регионального командования «Юг» внесли командующие РгК «Юг» Уали Еламанов, Бахтияр Сыздыков, Булат Дарбеков, Талгат Койбаков, Марат Хусаинов. Благодаря их грамотному управлению, отлаженной системе работы, преданности делу, войска РгК «Юг» развивались, укреплялись и продолжают совершенствоваться.

«Сегодня региональное командование «Юг» является еще и одним из правофланговых и передовых в составе Сухопутных войск Казахстана. Это подтверждают итоги боевого состязания, ведь свое 20-летие РгК «Юг» встречает в статусе лидера, заняв по итогам предыдущего учебного года первое место в составе Сухопутных войск и первое место в составе Вооруженных Сил», - подчеркнула Дина Мухаринова.

Отметим, региональное командование «Юг» является одним из самых крупных оперативно-тактических объединений в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Казахстана. В рядах соединений и воинских частей РгК «Юг» достойно несут службу преданные своему делу офицеры, военнослужащие по контракту, солдаты срочной службы, а также служащие.