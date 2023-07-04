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    По аварии на МАЭК к концу завтрашнего дня будут устранены нарушения – министр энергетики

    4 Июля 2023, 12:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По аварии на МАЭК к концу завтрашнего дня будут устранены нарушения. Об этом заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алмасадам Саткалиев отметил, что окончательное решение по авариям на АНПЗ и МАЭК будет дано после завершения работы комиссии.

    «Как вы знаете, по поручению Главы государства создана специальная комиссия, куда войдут органы госэнергонадзора, Министерства энергетики, субъектов отрасли. По итогам работы комиссии мы вам конкретно скажем, кто из ответственных сотрудников должен понести наказание», - прокомментировал министр энергетики в кулуарах Правительства.

    По его словам, весной ведомство отреагировало.

    «Была составлена дорожная карта по данному энергообъекту. Авария является следствием многолетнего износа оборудований. Для ликвидации потребуется большой период времени. По аварии будут устранены нарушения уже к концу завтрашнего дня», - добавил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Происшествия Мангистауская область Минэнерго РК
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