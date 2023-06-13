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    По 7 млн тенге выплатят семьям погибших при пожаре в области Абай

    13 Июня 2023, 08:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - B понедельник, 12 июня, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел оперативное совещание по вопросам ликвидации крупного природного пожара в области Абай и оказания необходимых мер поддержки пострадавшим семьям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Совещание началось с минуты молчания в память о погибших в результате чрезвычайной ситуации.

    Министр по ЧС Сырым Шарипханов доложил, что вечером 11 июня из-за порывов ветра до 18 метров в секунду пожар получил распространение в южном направлении от основного очага. В частности, в сторону села Талица пошло плотное задымление и низовой пожар. Для защиты населенного пункта была оперативно выставлена пожарная техника, в результате чего пламя удалось ликвидировать.

    В ночное время тушение пожара осуществлялось в трех направлениях: южном, западном и северо-восточном. Благодаря этому основной очаг был практически взят в кольцо. С 06:00 утра 12 июня тушение возобновлено. В настоящее время задействовано 1530 человек, 320 ед. техники и 14 вертолетов.

    С докладом о текущей обстановке и принимаемых мерах также выступил аким области Абай Нурлан Уранхаев.

    Премьер-Министр подчеркнул, что для выяснения причин и ликвидации последствий ЧС создана специальная Правительственная комиссия, в состав которой входят представители профильных министерств и правоохранительных органов.

    Алихан Смаилов поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия и составить соответствующее заключение.

    Кроме того, во исполнение поручений Главы государства, данных на заседании оперативного штаба в области Абай, семьям погибших из средств фонда «Қазақстан халқына» будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка. Параллельно создан отдельный фонд для оказания необходимых мер поддержки семьям погибших и пострадавшим.

    Вместе с тем более 40 казахстанских вузов готовы предоставить свои гранты и места в общежитиях студентам из пострадавших от пожара семей. При этом для студентов и магистрантов, обучающихся на платной основе, предусмотрен перевод на грант.

    В заключение Премьер-Министр отметил необходимость обеспечить нормативное материально-техническое оснащение природоохранных и лесных учреждений с упором на внедрение систем раннего обнаружения очагов возгорания, видеонаблюдения и мониторинга.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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