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    По 6 миллионов тенге получат 50 лучших ученых Казахстана

    3 Ноября 2022, 15:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство науки и высшего образования РК объявляет конкурс на соискание ежегодной премии «Лучший научный работник», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт ведомства в Facebook.

    По итогам конкурса будут присуждены 50 премий лучшим ученым страны. Размер 1 премии составляет 2000 МРП (6 126 000 тенге).

    Целью конкурса является поощрение труда ученых, научных работников, которые внесли существенный вклад в развитие отечественной науки.

    Заявки на участие в конкурсе принимаются посредством информационной системы министерства scicontest2022.iac.kz в электронном формате до 3 декабря.

    Научные достижения претендентов на присуждение премии будут оцениваться по таким критериям, как наличие ученой степени, ученого звания, научных публикаций, монографий, руководство научными проектами и программами. При этом обязательно преподавание как минимум одной дисциплины в университете за последний год, а также подготовка доктора философии (PhD) или доктора по профилю за последние 3 года и общественная работа, направленная на повышение качества, результативности и влияния научных исследований. Также участникам конкурса необходимо представить результаты внедрения научных разработок в производство.

    Фото: facebook.com/gylym.jogarybilim
    Миннауки и высшего образования РК
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