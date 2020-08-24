Алтай Кульгинов провел онлайн-прием граждан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов провел онлайн-прием граждан. Встречи с жителями столицы позволяют усилить обратную связь с горожанами, написал он на своей странице в Instagram, передает официальный сайт акимата.
«Онлайн-приемы граждан проводим еженедельно. Это позволяет значительно усилить обратную связь в рамках концепции «Слышащего государства» и оказать существенную поддержку горожанам. Обратившиеся поднимают разные вопросы, над реализацией которых мы работаем: это установка тёплых остановок на окраинах города, асфальтирование дорог, проведение освещения, канализации, строительство соцобъектов, благоустройство дворовых территорий и т.д.
Учитывая новый учебный год, также обращаются по вопросам образования. В текущем году увеличили не только охват детей, но и сумму, выделяемую на приобретение школьных принадлежностей, до 40 тыс. тенге. Данную сумму получит каждый ребёнок из малообеспеченной семьи. К примеру, если в семье четверо детей, то общая сумма уже 160 тыс. тг. Также есть ряд других мер поддержки.
Ранее разработали и запустили систему электронных карт горожан для приёма граждан. Цифровая система позволяет нам видеть и контролировать статус исполнения вопросов жителей», – написал Алтай Кульгинов.
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