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    По 300 тысяч тенге выплатят ко Дню Победы ветеранам войны в СКО

    24 Декабря 2019, 20:34

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ветеранам войны к 9 Мая выплатят по 300 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом заявил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель акима области Аскар Сакипкереев. Ранее единовременная выплата составляла чуть более 250 тысяч тенге. По информации А. Сакипкереева, сейчас в области проживают всего 68 ветеранов.

    Лица, приравненные к ветеранам ВОВ – 603 человека - получат ко Дню Победы до 100 тысяч тенге. В предыдущие годы им выплачивали по 12,5 тысяч тенге. Труженикам тыла – 6781 человек – предусмотрена выплата в размере 30 тысяч тенге.

    «В ближайшее время будет принят Закон РК «О ветеранах РК», в котором планируется расширение перечня льгот, предоставляемых ветеранам ВОВ и лицам, приравненным к ним, и введение понятия «ветеран труда». Законом будет регламентировано пенсионное обеспечение, льготы и социальные гарантии, механизм установления статуса и выдачи удостоверения ветерана, и ежегодная индексация пенсионных выплат», - сказал А. Сакипкереев.

    Он добавил, что в регионе 103,8 тысячи пенсионеров. По словам А. Сакипкереева, средний размер пенсии с учетом базовой составляет 83232 тенге.

    «Солидарная пенсия ежегодно индексируется с превышением уровня инфляции на 2%. В 2019 году размеры пенсионных выплат по возрасту повышены на 7%, в 2020 году процент повышения планируется на таком же уровне», - отметил замакима области.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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