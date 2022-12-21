Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-18-20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    По 300 тысяч тенге еженедельно вымогали у жителя Тараза за нераспространение компромата

    21 Декабря 2022, 01:22

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Следственные мероприятия по факту вымогательства проводят жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «6 декабря в полицию города Тараза с заявлением о факте вымогательства обратился 26-летний житель областного центра, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Мужчина сообщил, что некие лица путем шантажа еженедельно вымогают у него денежные средства в сумме 300 тысяч тенге за нераспространение компрометирующей информации. Всего у потерпевшего потребованы деньги в размере 2 миллионов тенге».

    8 декабря 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Жамбылской области установили и задержали 28- и 29-летнего местных жителей при получении денежных средств в размере 200 тысяч тенге.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 части 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Вымогательство». Вещественные доказательства изъяты. Задержанные дали признательные показания.

    29-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания города Тараза. В отношении его соучастника избрана мера пресечения «Подписка о невыезде».

    Установлено, что оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности, уточнили в пресс-службе ведомства.

    Фото видео: департамент полиции Жамбылской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Видео Тараз
    Новости по теме
    Популярное
    1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
    2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
    4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
    5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория
    Новости партнеров