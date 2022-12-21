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По 300 тысяч тенге еженедельно вымогали у жителя Тараза за нераспространение компрамата

21 Декабря 2022, 01:22
По 300 тысяч тенге еженедельно вымогали у жителя Тараза за нераспространение компрамата

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Следственные мероприятия по факту вымогательства проводят жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 декабря в полицию города Тараза с заявлением о факте вымогательства обратился 26-летний житель областного центра, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Мужчина сообщил, что некие лица путем шантажа еженедельно вымогают у него денежные средства в сумме 300 тысяч тенге за нераспространение компрометирующей информации. Всего у потерпевшего потребованы деньги в размере 2 млн тенге».

8 декабря 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Жамбылской области установили и задержали 28- и 29-летнего местных жителей при получении денежных средств в размере 200 тысяч тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 части 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Вымогательство». Вещественные доказательства изъяты. Задержанные дали признательные показания.

29-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания города Тараза. В отношении его соучастника избрана мера пресечения «Подписка о невыезде».

Установлено, что оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности, уточнили в пресс-службе ведомства.

Фото видео: департамент полиции Жамбылской области


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