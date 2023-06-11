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    По 3 млн тенге от казахстанского банка получат семьи погибших при пожаре в области Абай

    11 Июня 2023, 13:35

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По три миллиона тенге от казахстанского банка получат семьи погибших при тушении пожара в Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Halyk Bank.

    Halyk Bank направит денежную помощь семьям погибших при ликвидации пожара сотрудников лесхоза. Кроме того, им и членам их семей будут списаны действующие кредиты в Halyk Bank.

    Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

    Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

    Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

    Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

    Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

    Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества. Меры по ликвидации пожара в области Абай обсудили в Правительстве.

    Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Банки Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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