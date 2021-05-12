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    По 28 млн тенге заплатят за взятку бывшие замакима и главный архитектор Аршалынского района

    12 Мая 2021, 15:06

    АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ - Наказание в виде 35-кратной суммы взятки в размере 28 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе было назначено приговором суда экс-заместителю акима Аршалынского района Ризату Сабирову и экс-руководителю отдела архитектуры и градостроительства Аршалынского района Самату Оспанову, обвиняемым в получении взятки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.

    В Аршалынском районном суде Акмолинской области рассмотрено в согласительном производстве уголовное дело в отношении экс-заместителя акима Аршалынского района Ризата Сабирова и экс-руководителя отдела архитектуры и градостроительства Аршалынского района Самата Оспанова по обвинению в получении взятки.

    Как отметили в ведомстве, Р. Сабиров был назначен председателем земельной комиссии при акимате Аршалынского района, в состав которой был включен также С. Оспанов.

    С марта по июль 2020 года одна из предпринимательниц района трижды подавала заявления в акимат аульного округа для получения в аренду дополнительный земельный участок для развития действующего бизнеса в придорожном кафе. Земельной комиссией Аршалынского района трижды выносились заключения об отказе в предоставлении ей земельного участка.

    «21 сентября 2020 года С. Оспанов по предварительному сговору с Р. Сабировым в своем служебном кабинете потребовал денежные средства в сумме один млн тенге от предпринимательницы за вынесение положительного решения земельной комиссии по ее заявлению о получении земельного участка. В ходе беседы между ними была достигнута договоренность о сумме взятки в размере 800 000 тенге. В результате женщине был предоставлен дополнительный земельный участок. Тем самым Сабиров и Оспанов получили взятку в сумме 800 000 тенге за вынесенное положительное решение земельной комиссии по ее заявлению о получении земельного участка», - отметили в ведомстве.

    В ходе главного судебного разбирательства между подсудимыми и прокурором было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Сабиров, Оспанов и их защитники, добровольно заключая процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, не оспаривали обвинение и собранные по делу доказательства, признали вину в полном объеме.

    «Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимым Сабирову и Оспанову, суд признал наличие малолетних детей и чистосердечное раскаяние. Обстоятельствами, отягчающих уголовную ответственность и наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу или профессиональную клятву», - добавили в ведомстве.

    Приговором суда экс-чиновники признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 366 УК РК «Получение должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, лично и через посредника взятки в виде денег за действия в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Каждому из них назначено наказание в виде 35-кратной суммы взятки в размере 28 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    Приговор вступил в законную силу.

    Добавим, что Р. Сабиров находился в должности заместителя акима Аршалынского района с 4 октября 2019 года, а С. Оспанов назначен на должность руководителя отдела архитектуры и градостроительства Аршалынского района с 19 декабря 2014 года.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Коррупция Суды Акимат
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