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    По 11 товарным позициям внутренний рынок РК обеспечен на 100% - Минсельхоз

    23 Августа 2022, 20:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По расчетам Министерства сельского хозяйства, казахстанцы в основном потребляют социально значимые продовольственные товары отечественного производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «О доле отечественной и импортной продукции в потреблении можно судить по балансу производства, импорта и экспорта продукции. Расчеты показывают, что в основном потребляются социально значимые продтовары отечественного производства. По итогам 2021 года обеспеченность внутреннего рынка по основным 29 видам продовольственных товаров, включая 19 видов социально значимых товаров, за счет отечественного производства составляет 80% и более», - сообщили в Министерстве сельского хозяйства на запрос МИА «Казинформ».

    Из них по 11 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100% и более: картофель, огурцы, мука пшеничная, хлеб, рис, макароны, крупа гречневая, молоко, баранина, яйца куриные, соль. По 12 продтоварам обеспеченность составляет 80% и более: морковь, лук, капуста, свекла столовая, перец, томаты, подсолнечное масло, кисломолочные продукты, масло сливочное, конина, говядина, свинина.

    По шести товарам страна импортозависима: яблоки (74%), мясо птицы (65,4%), колбасные изделия (56,4%), сыры и творог (56%), сахар (43%), рыба (66%).

    Ранее в Министерстве сельского хозяйства РК сообщили о том, что массовый сбор осеннего лука в объеме более 1 млн тонн в полной мере обеспечит потребность внутреннего рынка до следующего сезона.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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