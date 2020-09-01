По 100 тысяч тенге подарил ученикам и учителям меценат в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – По итогам прошлого учебного года учителя и ученики двух школ села Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области были награждены денежными премиями в размере 100 тысяч тенге каждая, которые учредил известный в области предприниматель Сержан Идиятов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой собственный образовательный проект «Теректі білім әлемі» Сержан Идиятов начал реализовывать в прошлом году. Меценат обещал ежегодно в конце учебного года отмечать самых достойных в учебе и педагогическом труде. Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в планы предпринимателя и обещанные награды лучшие из лучших в сфере образования получили очень символично в День знаний – 1 сентября.

В стенах Федоровской казахской школы №2 прошло вручение дипломов, где предприниматель лично поздравил учеников и учителей с началом нового учебного года и пожелал им успехов в труде и учебе. Итак, в номинации «Лучший учитель» победителем признана Асель Брекеева, в номинации «Лучший классный руководитель» – Назгуль Изгалиева. Лучшим учеником стала Азатгуль Мухамбетьярова, а самым активным учеником – Саягуль Кульмуханова. Ерсанат Тлепкали был признан лучшим спортсменом. Все победители получили специальный диплом и денежное вознаграждение.

Такое же награждение состоялось и в Федоровской средней школе № 1, где по итогам прошлого учебного года отметили самых лучших. «Лучший учитель» – Замира Молдагалиева, «Лучший классный руководитель» – Алтынай Пернебекова, «Лучший спортсмен» – Диас Каримов, «Лучший ученик» – Ерсайын Жумагалиев, «Самый активный ученик» – Анэль Есенова.

«Для детей и молодых специалистов образовательный проект – это хороший стимул показать свои знания, умения и навыки в будущем. Большая благодарность нашему земляку, который дает пример патриотизма и любви к своей малой Родине, не только возводя на селе нужные социальные объекты, обеспечивая рабочими местами сельчан, но и вкладывая немалые средства в воспитание будущего поколения», – отметили директора двух школ Галина Курматова и Елена Бердникова.