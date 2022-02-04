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    По 10 фактам распространения недостоверных сведений начаты расследования – Генпрокуратура

    4 Февраля 2022, 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По 10 фактам распространения недостоверных сведений начаты досудебные расследования. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Органами правопорядка в социальных сетях выявляются так называемые «фейки». В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации. В настоящее время по данным фактам начаты 10 досудебных расследований. Личность троих авторов установлена. С санкции суда один из них взят под стражу, двое находятся под домашним арестом», - сказал Елдос Килымжанов.

    Было отмечено, что со своей стороны правоохранительные органы и прокуратура задействуют все силы и ресурсы для обеспечения полного расследования, соблюдения и правильного применения норм закона.

    Ранее сообщалось, что в отношении 11 подозреваемых прокурорами отказано в поддержании ходатайств о санкционировании меры пресечения. В порядке надзора из изолятора временного содержания освобождено 103 гражданина. Судом при изучении материалов в отношении 80 подозреваемых отказано в санкционировании меры пресечения».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Фейки
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