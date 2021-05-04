По 1 миллиону тенге получат ветераны-фронтовики в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области по состоянию на 4 мая проживает 79 участников Великой Отечественной войны. В честь годовщины Великой Победы все участники ВОВ получат по 1 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

По данным управления координации занятости и социальных программ, с областного и местного бюджетов также предусмотрена единовременная материальная помощь гражданам, приравненным к участникам ВОВ.

Так, по 100 тысяч тенге получат 11 человек, работавшие в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города, и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Эту же сумму ко Дню Победы получат 22 гражданина, которые вошли в число бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также жены (мужья) умерших инвалидов ВОВ, которые не вступили в другой брак, жены (мужья), умерших участников ВОВ, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами. Их 531 человек. Также в данный список вошли награжденные труженики тыла – 320 человек.

12 504 человека получат к празднику 42 500 тенге. Это - не награжденные труженики тыла, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденными орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Общая сумма выплат, предусмотренных из бюджета, составила 705 млн. тенге.



