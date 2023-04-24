По 1,5 млн тенге получат ко Дню Победы ветераны ВОВ в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае, как и в целом по республике, увеличена сумма выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. В этом году эта сумма составит 1,5 миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата Костаная, в областном центре сегодня проживают 13 ветеранов войны. 97 лет - самому младшему из них. Из 13 ветеранов в праздничных мероприятиях ко Дню Победы планируют принять участие только часть.

Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил на совещании, что ранее в бюджете было предусмотрено по миллиону тенге каждому ветерану ВОВ. В этом году принято решение на уровне республики увеличить сумму выплаты до 1,5 млн тенге.

Ранее сообщалось, что столичным ветеранам ВОВ ко Дню Победы окажут дополнительную социальную помощь в размере 800 тысяч тенге.



